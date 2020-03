Wechsel nach London : Melanie Leupolz verlässt den FC Bayern

Die Fußballerinnen des FC Bayern München verlieren zum Saisonende ihre Spielführerin Melanie Leupolz. Wie der Bundesligist mitteilte, wechselt die 25 Jahre alte Nationalspielerin zum FC Chelsea nach London.

von dpa

23. März 2020, 15:10 Uhr

«Nach sechs tollen und sehr prägenden Jahren bei den FCB-Frauen werde ich im Sommer zum FC Chelsea wechseln. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich auf meinem Weg in München begleitet haben», erklärte Leupolz.

Die Mittelfeldspielerin war 2014 zum FC Bayern gekommen und hatte mit der Mannschaft in ihrer ersten Saison die erste Meisterschaft seit 39 Jahren nach München geholt. «Ich hoffe, dass es die Situation zulassen wird, diese Saison noch ordnungsgemäß zu Ende zu spielen, denn in beiden noch laufenden Wettbewerben haben wir maximale Ziele, zu deren Erreichung ich alles in meinen Kräften stehende beitragen möchte und werde», sagte Leupolz, die in 122 Pflichtspielen 19 Tore erzielte.