Jones-Nachfolger : Hrubesch zu Interimslösung: Gehe Job voller Hingabe an

Horst Hrubesch will seine Interimsaufgabe als Trainer der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft mit uneingeschränkter Einsatzbereitschaft betreiben.

von dpa

21. März 2018, 11:08 Uhr

«Ich gehe diesen Job mit voller Hingabe und absolutem Engagement an», sagte der 66 Jahre alte DFB-Trainer der «Sport Bild». Als Nachfolger von Steffi Jones wird Hrubesch die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes vorerst nur in den WM-Qualifikationsspielen am 7. April in Halle an der Saale gegen Tschechien und am 10. April in Slowenien interimsmäßig betreuen. Jones war am 13. März von ihren Aufgaben als Bundestrainerin entbunden worden.

Den Spielerinnen des Olympiasiegers attestierte Hrubesch, dass sie sehr motiviert seien und den Sport mit absoluter Begeisterung betreiben würden. Nun komme es aber darauf an, ob die Spielerinnen ihn als Trainer annähmen.

«Wenn das passt, gibt es von mir alles, was notwendig ist: in den Arm nehmen und auch mal einen Tritt in den Hintern», sagte Hrubesch. Bei den bevorstehenden Aufgaben erwartet er von seinem Team, dass alle Verantwortung übernehmen.