Frauenfußball-Bundesliga : Freiburgs Frauen verbessern sich auf Platz zwei

Der SC Freiburg hat sich in der Frauenfußball-Bundesliga mit 26 Punkten auf den zweiten Platz hinter dem VfL Wolfsburg verbessert. Der deutsche Meister und Pokalsieger hat als Tabellenführer zwei Zähler mehr.

von dpa

04. Februar 2018, 16:12 Uhr

Freiburg siegte in einem Nachholspiel am 4. Februar bei der SGS Essen mit 3:0 (1:0). Giulia Gwinn (24./66. Minute) traf doppelt. Lina Magull war in der 72. Minute mit einem Foulelfmeter zum 3:0 erfolgreich. Der MSV Duisburg bleibt nach dem 0:2 (0:1) gegen den SC Sand punktloser Tabellenletzter. Milena Nikolic (38.) und Verena Aschauer (62.) machten den Sieg der Südbadenerinnen perfekt. Der SC Sand ist Siebter, die SGS Essen ist Achter.