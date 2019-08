Bayern-Spielerin angeschlagen : Frauen-Nationalteam startet ohne Leupolz in EM-Quali

Die Frauenfußball-Nationalmannschaft muss zum Start in die EM-Qualifikation auch auf Melanie Leupolz verzichten.

von dpa

25. August 2019, 13:31 Uhr

Die Mittelfeldspielerin des FC Bayern München erlitt beim Bundesliga-Sieg am Freitag gegen den 1. FFC Frankfurt einen Schlag aufs Knie. Für die 25 Jahre alte Olympiasiegerin wurde nach DFB-Angaben Sandra Starke vom SC Freiburg nachnominiert.

Zuvor hatte bereits die Hoffenheimerin Lena Lattwein verletzt absagen müssen. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am kommenden Samstag in Kassel (12.30 Uhr/ARD) auf Montenegro und drei Tage später in Lwiw (16.00 Uhr MESZ/ZDF) auf die Ukraine.