Beinbruch : Englands Torhüterin Bardsley fehlt im EM-Halbfinale

Die 32 Jahre alte Keeperin von Manchester City erlitt im Viertelfinale gegen Frankreich (1:0) am Sonntag einen Beinbruch. Das bestätige der englische Fußball-Verband FA am Dienstag. «Sie wird aber beim Team in den Niederlanden bleiben», hieß es auf der Verbands-Homepage. Für Bardsley wird Liverpools Siobhan Chamberlain gegen Holland zwischen die Pfosten rücken. Zudem muss Englands Trainer Mark Sampson auch die gesperrte Mittelfeldspielerin Jill Scott ersetzen.

FA-Mitteilung

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 15:36 Uhr