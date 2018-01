Rückkehr aus England : Ehemalige Nationalspielerin Linden wechselt zum 1. FC Köln

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

von dpa

08.Jan.2018

Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes schließt sich die 26 Jahre alte Offensivfrau sofort dem Bundesligisten 1. FC Köln an. Die Aufsteigerinnen aus Köln liegen nach elf Spielen mit sechs Punkten an Tabellenposition zehn und damit an drittletzter Stelle. Linden war im Mai 2016 vom 1. FFC Frankfurt nach England gewechselt.