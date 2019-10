Kantersieg gegen Ukraine : DFB-Frauen gewinnen auch drittes EM-Quali-Spiel

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft kommt mit perfekter Bilanz der Qualifikation zur Europameisterschaft 2021 in England immer näher.

von dpa

05. Oktober 2019, 15:55 Uhr

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gewann in Aachen gegen die Ukraine mit 8:0 (4:0). Klara Bühl (7. Minute, 58., 61.), Giulia Gwinn (30.), Lina Magull (37./42., 90.+2) und die eingewechselte Melanie Leupholz erzielten vor 5504 Zuschauern auf dem Tivoli in Aachen die Treffer für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes.

Bereits das Hinspiel in der Ukraine hatten die DFB-Frauen mit 8:0 gewonnen, zum Auftakt gab es ein 10:0 gegen Montenegro. Am Dienstag treffen die Fußballerinnen im vierten Qualifikationsspiel in Thessaloniki auf Griechenland(14.00 Uhr MESZ/ZDF).