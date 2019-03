Norwegen und Nordkorea siegen : Deutsche WM-Gruppengegner schwach

Norwegens Fußball-Frauen haben das internationale Turnier um den Algarve-Cup gewonnen.

von dpa

06. März 2019, 21:43 Uhr

Der WM-Teilnehmer setzte sich bei der 26. Auflage im Finale in Faro mit 3:0 (1:0) gegen Polen durch. Die Skandinavierinnen, bei denen Caroline Hansen vom Bundesligisten VfL Wolfsburg das 2:0 erzielte (65.), gewannen in Portugal bereits zum dritten Mal. Deutschlands zweiter WM-Gruppengegner Spanien enttäuschte und wurde nach einem 2:0 (1:0) gegen die Schweiz nur Siebter.

Auch China, am 8. Juni in Rennes WM-Auftaktgegner der DFB-Auswahl, ist noch weit von seiner Bestform entfernt. Die Chinesinnen trafen am Mittwoch beim Zypern-Cup in Larnaka im Spiel um Platz elf auf Europameister Niederlande und beendeten das Turnier als Letzte. Nach einem 1:1 (0:0) nach 90 Minuten setzte sich Oranje im Elfmeterschießen mit 4:2 durch. Kaum besser schnitt Südafrika ab. Der letzte deutsche WM-Vorrundenkontrahent wurde Zehnter. Den Sieg auf Zypern sicherte sich Nordkorea durch ein 4:3 im Elfmeterschießen im Finale gegen Italien. Nach 120 Minuten regulärer Spielzeit hatte es 3:3 gestanden.