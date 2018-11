DFB-Frauen : Abwehrspielerin Demann fällt gegen Italien und Spanien aus

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss bei den letzten beiden Länderspielen des Jahres auf Abwehrspielerin Kristin Demann vom FC Bayern München verzichten.

von dpa

06. November 2018, 11:46 Uhr

Wegen Kniebeschwerden sagte die 25-Jährige ihre Teilnahme an den Begegnungen gegen Italien in Osnabrück am Samstag (16.00 Uhr) und gegen Spanien in Erfurt am 13. November (16.00 Uhr) ab. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Bundestrainer Horst Hrubesch verzichtete darauf, eine andere Spielerin für die beiden Testspiele nachzunominieren. Für ihn sind es die letzten beiden Partien als Bundestrainer. Nach diesen Begegnungen übergibt er das Traineramt an Martina Voss-Tecklenburg.