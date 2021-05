Wegen Corona-Regeln : Tschechien verlegt EM-Basis nach Prag

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Basislager für die bevorstehende Europameisterschaft wegen zu strikter Corona-Regeln abgesagt.

Prag | Anstatt wie ursprünglich geplant im schottischen Edinburgh zu wohnen, werden die Tschechen stattdessen in Prag stationiert sein. Zu den drei Gruppenspielen am 14. Juni (Schottland) und 18. Juni (Kroatien) in Glasgow sowie am 22. Juni (England) in London werde man jeweils mit dem Flugzeug anreisen, teilte der tschechische Verband mit. Als Grund für ...

