Kein Real-Spieler im Kader : Spanien ohne Ramos zur EM - Olmo dabei

Spanien tritt bei der Fußball-EM ohne Kapitän und Rekordnationalspieler Sergio Ramos an.

Las Rozas de Madrid | Nationalcoach Luis Enrique verzichtet auf den Abwehrchef in seinem 24-köpfigen Kader. „Es war eine Entscheidung, über die wir viel nachgedacht haben“, betonte Enrique. „Ich muss machen, was für das Team am besten ist.“ Der 35 Jahre alte Ramos litt zuletzt immer wieder unter Verletzungen und gehörte auch bei seinem Stammverein Real Madrid nicht mehr...

