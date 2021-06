Liveticker: 2. Spieltag : EM 2021: Türkei gegen Wales unter Zugzwang

In der Gruppe A kommt es am Mittwochabend, 18 Uhr, zur Partie Türkei gegen Wales. Hier erfahren Sie alle Informationen, Highlights und Tore im Liveticker.

Rom | Am 6. Turniertag geht es für die Teams der Gruppen A und B in den 2. Spieltag. Um 18 Uhr spielt die Türkei in Baku gegen Wales. Nach dem komplett enttäuschenden 0:3 im EM-Eröffnungsspiel gegen Italien will die Türkei Wiedergutmachung. Mit einem Sieg gegen den vermeintlich leichtesten Gruppengegner soll zudem die Chance aufs Achtelfinale gewahrt werden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.