Liveticker: Halbfinale : EM 2020: Geht das dänische Märchen weiter? Es wartet England

Dänemark oder Gastgeber England? Welches Team folgt Italien ins Endspiel der Fußball-Europameisterschaft? Verfolgen Sie die Partie in unserem Liveticker.

London | Angetrieben von der Energie der rund 60.000 Fans will England im Fußball-Tempel Wembley die nächste Mega-Party feiern, die emotionsgeladenen Dänen wären nichts lieber als die Spaßverderber. Im zweiten Halbfinale der Europameisterschaft treffen an diesem Mittwoch (21 Uhr) in London zwei Welten aufeinander. Ein Aus auf dem heiligen Rasen für die bislang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.