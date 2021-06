Ein Chaot mit System : Warum Thomas Müller so wichtig für das DFB-Team ist

Thomas Müller hat in seinen 14 Spielen bei einer Fußball-Europameisterschaft noch kein Tor geschossen. Doch auch so ist "Radio Müller" extrem wichtig für das DFB-Team.

Osnabrück | Thomas Müller stiehlt normalerweise nicht so schnell jemand die Schau. Wenn der gebürtige Bayer redet, lauschen nicht nur die Journalisten gerne, sondern auch seine Mitspieler. Ihm war das am Samstag allerdings egal: Mitten in ein TV-Interview in Herzogenaurach platzte ein Frosch mit seinem lauten Quaken. Müller hatte gerade über die Vorrunde bilanzie...

