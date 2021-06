Dreierkette: Die EM-Kolumne : Sportpsychologin Lobinger über Dirigent Löw und sein Orchester

Eine ehemalige Bundesliga-Spielerin und Moderatorin, eine Trainerin und eine Sportpsychologin: Shary Reeves, Imke Wübbenhorst und Babett Lobinger bilden bei dieser Europameisterschaft unsere "Dreierkette" und sorgen für eine spezielle fachliche Note. Abwechselnd kommentieren die drei Fußball-Expertinnen aus besonderen Blickwinkeln das EM-Geschehen. Heute schreibt die anerkannte Sportpsychologin Babett Lobinger über Teambuilding im Trainingslager und Löws Orchester.

Köln | Frankreich also – gleich der schwerste Brocken zu Beginn. Danach geht es gegen Titelverteidiger Portugal. Was für Aufgaben für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM! Wie man so etwas meistert? Am besten, man sieht das als Herausforderung. Leicht gesagt, aber gar nicht einfach getan. Vieles bei so einem Turnier entscheidet sich in der Vorbereit...

