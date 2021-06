Dreierkette: Die EM-Kolumne : Shary Reeves: Warum nun mit der „German Hochmütigkeit“ Schluss sein muss

Eine ehemalige Bundesliga-Spielerin und Moderatorin, eine Trainerin und eine Sportpsychologin: Shary Reeves, Imke Wübbenhorst und Babett Lobinger bilden bei dieser Europameisterschaft unsere "Dreierkette" und sorgen für eine spezielle fachliche Note. Abwechselnd kommentieren die drei Fußball-Expertinnen aus besonderen Blickwinkeln das EM-Geschehen. Heute fragt sich die Moderatorin Shary Reeves: Wacht Deutschland endlich aus den vergangenen Eitelkeiten auf?

Köln | Was haben der stagnierende Strukturwandel, Made in Germany und das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft gegen die Équipe Tricolore gemeinsam? Das erste Gruppenspiel gegen Frankreich war einer dieser Fußballabende, an denen man Floskeln – wie „Ein Spiel gegen Deutschland bedeutet, 22 Spieler jagen hinter einem Ball her und ...

