19 Polizisten verletzt : Gewalt, Rassismus, Berge von Müll: Chaos-Bilanz des EM-Finales

Fans stürmten das Stadion, auf den Straßen herrschte Ausnahmezustand und im Netz toben sich Rassisten aus: Das war die hässliche Seite des EM-Finales.

London | Viele feiern friedlich, aber nicht wenige benehmen sich auch daneben: Vor dem EM-Finale in London haben zahlreiche Fußballfans versucht, ins Wembley-Stadion zu stürmen und das auch teilweise geschafft. In Videos waren hässliche Szenen zu sehen, die Schlägereien an den Eingängen zum Stadion zeigten. Mehr zum Thema Elend, Empathie, Entgleisung:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.