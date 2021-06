UEFA Euro 2020 : Sieg gegen die Türkei: Italien startet überragend in die Fußball-EM

Das Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2021 konnten starke Italiener verdient für sich entscheiden. Türkei mit Eigentor.

Rom | Mit einem Jahr Verzögerung wegen der Corona-Pandemie ist die paneuropäische Fußball-Europameisterschaft nun doch noch eröffnet worden. Führung durch Eigentor Das erste Spiel des Turniers hat Italien klar gewonnen. Der Mit-Gastgeber besiegte die Türkei am Freitagabend in Rom 3:0 (0:0). Nach der Führung durch ein Eigentor von Merih Demiral in der ...

