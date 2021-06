Euro 2020 live : Hitzeschlacht: Ungarn ärgert Weltmeister Frankreich gewaltig

Am Sonnabend traf der Weltmeister Frankreich in der Deutschland-Gruppe auf Ungarn. Der Liveticker zum Nachlesen.

Budapest | Weltmeister Frankreich hat in der Deutschland-Gruppe F die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Fußball-EM überraschend verpasst. Die Équipe Tricolore kam am Samstag in Budapest gegen Ungarn nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und ist mit vier Punkten noch nicht sicher weiter. Attila Fiola (45.+2 Minute) brachte die Gastgeber vor 55.998 Zusch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.