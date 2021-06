Stadion-Mitarbeiterin verletzt : Gleitschirmaktion vor DFB-Spiel – Greenpeace entschuldigt sich

Bei einer Protestaktion vor dem deutschen EM-Auftakt ist ein Gleitschirmflieger im Stadion gelandet und hat dabei zwei Menschen verletzt. Greenpeace feiert erst – und entschuldigt sich dann.

München | Der Mann schwebte am Dienstagabend mit einem Gleitschirm über dem Stadion und versuchte, einen großen gelben Ball in die Arena zu werfen. Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln. Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern und landete unsanft auf dem Rasen. Dann wurde er sofort ...

