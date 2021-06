Nach Eriksens Zusammenbruch : Erste Nachricht aus der Klinik – Mannschaft will „für Christian spielen“

Der Zustand von Christian Eriksen ist nach seinem Zusammenbruch am Samstag stabil. Das bestätigten nun seine Mannschaftskollegen. Sie wollen das restliche Turnier im Gedanken an ihren Topspieler bestreiten.

Kopenhagen | Nach dem Zusammenbruch ihres Topspielers Christian Eriksen will die dänische Fußball-Nationalmannschaft mit einer klaren Botschaft in ihr nächstes EM-Gruppenspiel gegen Belgien gehen. "Wir werden für Christian spielen und für alle, die uns unterstützt haben", sagte der ehemalige Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg am Montag bei einer Medienrunde im EM-...

