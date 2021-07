Eine Familie mit Herz : Warum Italien drei Jahre nach der verpassten WM im EM-Halbfinale steht

München, 18 Grad, Nieselregen – und was macht der Italiener? Der zieht sich seine Hose aus. Arm in Arm standen die Spieler in der Allianz Arena und feierten den Einzug ins EM-Halbfinale, wo es nun gegen Spanien geht.

München | Viele hielten ihre Trikots in der Hand und schwangen sie nach dem 2:1-Sieg gegen Belgien über den Köpfen. Einige hatten sich im Überschwang gar ihrer Hosen entledigt. In der Serie A gibt es das schon hin und wieder zu sehen. An heißen Tagen, nach intensiven Spielen. Diesmal dürfte es weniger an den Temperaturen gelegen gehaben als vielmehr an der Bede...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.