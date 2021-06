Eine Ära geht zu Ende : Der letzte Eindruck von Joachim Löw wird nicht bleiben

In knapp hundert Jahren hatte der DFB zehn Bundestrainer. Die meisten fanden nicht den richtigen Zeitpunkt für den Rückzug – auch nicht Joachim Löw. Das ist aber „au scho“ fast alles, was man ihm vorwerfen kann.

Osnabrück | Es ist wieder die Zeit für deftige Kritik, gewürzt mit Häme und Spott. Das 0:2 im Achtelfinale von London hat die Schleusen geöffnet, und alle, die sich die Tür zur Huldigung offen gelassen haben, wollen beim Tribunal über den Bundestrainer a.D. als Erste zu Wort kommen. Löw hat Anteil am Stillstand Vieles von dem, was sich in den vier EM-Spiele...

