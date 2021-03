Austragungsort Glasgow : Schottische Regierungschefin: Wollen EM-Spiele ausrichten

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will Glasgow als Austragungsort für Spiele bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer noch nicht abschreiben, sagte die Politikerin der Schottischen Nationalpartei SNP in Edinburgh.

Edinburgh | Sie hoffe auf ein höheres Maß an Gewissheit in den kommenden Wochen, so Sturgeon. Bislang sind vier Spiele des Turniers im Heimatstadion der schottischen Nationalelf, Hampden Park, in Glasgow geplant. Glasgow war zuletzt jedoch als einer der Wackelkandidaten für die aus dem vergangenen Jahr in diesen Sommer verlegte EM im Gespräch. Anders als in En...

