Klarheit Anfang Juni? : Offene Fragen nach EM-Erleichterung in München

Nach der Freude über das Grüne Licht von der UEFA geht es in München an die finalen Vorbereitungen für die EM. Etliche Aspekte sind aber noch nicht geklärt - und ganz entscheidend von der Politik abhängig. Zumindest eine Sorge sind die Gastgeber los.

Nyon | Nach dem erlösenden Okay von der UEFA kann München in die heiße Vorbereitungsphase für die EM starten - vor dem Höhepunkt des Fußball-Sommers bleiben aber noch Fragen offen. Wie viele Zuschauer dürfen im Juni dann tatsächlich in die Arena? Was ist von einem Turnier in Pandemiezeiten ohne Fan-Partys und dem sonst üblichen Bohei für die Stadt und die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.