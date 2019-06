EM-Qualifikation : Nordirland baut Tabellenführung aus: Sieg in Estland

Nordirland hat mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg in Estland seine Tabellenführung in der EM-Qualifikationsgruppe C gefestigt. Die Esten sind am Dienstag in Mainz Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

von dpa

08. Juni 2019, 19:55 Uhr

In Tallinn drehte das Team von Trainer Michael O'Neill einen 0:1-Rückstand durch einen direkt verwandelten Freistoß von Mittelfeldspieler Konstantin Vassiljev (25. Minute) innerhalb von nur drei Minuten zum dritten Erfolg im dritten Spiel. Conor Washington von Premier-League-Aufsteiger Sheffield United (77.) und Josh Magennis (80.) von den Bolton Wanderers sorgten für das 2:1.

Nordirland führt die deutsche Gruppe nun mit neun Punkten an und kann auch von den Deutschen im Falle eines Sieges in Weißrussland (20.45 Uhr) nicht vom Top-Rang verdrängt werden.