EM-Qualifikation : Kantersieg zum Jubiläum - England in Feierstimmung

Mit einer großen Tor-Party und dem Ticket für die Fußball-Europameisterschaft hat England sein 1000. Länderspiel gekrönt.

von dpa

14. November 2019, 22:42 Uhr

Die Three Lions siegten über Montenegro im Londoner Wembley Stadion 7:0 (5:0) und sicherten sich mit dem Gruppensieg die Teilnahme an der EURO 2020. Den zweiten EM-Startplatz holte sich in Gruppe A Tschechien durch ein 2:1 (0:1) gegen Außenseiter Kosovo.

Dreimal Kapitän Harry Kane (18., 24. und 37.), Alex Oxlade-Chamberlain (11.), Marcus Rashford (30.), Tammy Abraham (84.) und ein Eigentor von Aleksandar Sofranac (66.) machten den Kantersieg perfekt. Mit 33 Toren in sieben Qualifikationsspielen ist England derzeit auch die treffsicherste Mannschaft von Europa. Mit dabei war auch Dortmunds Jungstar Jadon Sancho. Mit einem Durchschnittsalter von nur 23 Jahren und 255 Tagen war es zugleich die jüngste englische Startelf seit 60 Jahren.

Mit dem Sieg rundete die Mannschaft von Gareth Southgate die Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums ab. Der Verband FA hatte für das Spiel alle noch lebenden Weltmeister von 1966 und jeden Ex-Nationalspieler mit 50 oder mehr Einsätzen eingeladen.