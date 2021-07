Werder Bremen : Füllkrug über Abstieg: „Immer näher Richtung Wasserfall“

Werder-Stürmer Niclas Füllkrug hat in deutlichen Worten einige Fehlentwicklungen in der Bundesliga-Abstiegssaison seines Clubs kritisiert.

Bremen | „Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, bereits die Vorvorsaison vor einem Jahr richtig zu reflektieren und aufzuarbeiten. Aber damals wurde gesagt, dass wir das Thema abhaken - und das ist auch okay“, sagte der 28-Jährige in einem großen „Kicker“-Interview. Die Bremer hatten sich 2020 noch am letzten Spieltag in die Relegation gerettet. In diesem Som...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.