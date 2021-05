Premier League : Früherer England-Trainer Hodgson hört bei Crystal auf

Der ehemalige englische Fußball-Nationaltrainer Roy Hodgson wird Crystal Palace am Saisonende verlassen und seine Karriere beenden.

London | Das gab der Verein nun bekannt. Der 73-Jährige hatte den Premier-League-Club im September 2017 übernommen und in vier Spielzeiten hintereinander den Klassenerhalt mit Palace gesichert. Sein letztes Spiel als Coach der Eagles wird er am Sonntag in Anfield beim FC Liverpool bestreiten. „Nach 45 Jahren als Trainer habe ich entschieden, dass es der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.