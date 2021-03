Women's Super League : Frauen-Team von Man United spielt erstmals im Old Trafford

Erstmals hat die Frauenfußball-Mannschaft von Manchester United eine Partie im legendären Stadion Old Trafford bestritten.

Stretford | Die Tore zum 2:0-Erfolg über West Ham in der englischen Women's Super League erzielten Lauren James und Christen Press. Eigentlich trägt das Team seine Spiele in der Stadt Leigh aus, rund 15 Kilometer westlich von Manchester. Möglich wurde die Partie im „Theatre of Dreams“, weil die Premier-League-Mannschaft wegen der Länderspielpause spielfrei hat...

