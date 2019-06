Steinhaus gibt Elfmeter : Frankreich gewinnt auch zweites WM-Spiel

Frankreich hat auch sein zweites Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gewonnen. Am Mittwochabend gab es in Nizza ein 2:1 (0:0) über Norwegen.

von dpa

12. Juni 2019, 23:00 Uhr

Valerie Gauvin (46. Minute) und Eugenie Le Sommer (72., Foulelfmeter) trafen für die Gastgeberinnen. Ein Eigentor von Wendie Renard (54.) bescherte Norwegen den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Unter Leitung der deutschen Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus sahen die 34.872 Zuschauer eine intensive Partie, in der Frankreich die besseren Chancen hatte. Die Führung fiel unmittelbar nach der Pause. Doch die Freude währte nur kurz: Renard schob den Ball nahezu unbedrängt ins eigene Tor. Die Französinnen hielten den Druck allerdings aufrecht und kamen nach einem Videobeweis durch einen Foulelfmeter zum verdienten Sieg.

Am Nachmittag hatte in der Gruppe bereits Nigeria gegen Südkorea mit 2:0 (1:0) gewonnen. Die Tore in Grenoble erzielten Do-Yeon Kim (29., Eigentor) und Asisat Oshoala (75.). Nigeria wahrte damit seine Chancen auf ein Weiterkommen. Südkorea hätte nur noch bei einem klaren Sieg über Norwegen eine theoretische Chance auf das Achtelfinale.