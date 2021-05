Fußball-EM : Frankreich-Coach Deschamps: Deutschland ein „starkes Team“

Der französische Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps zählt die deutsche Elf trotz ihrer zuletzt enttäuschenden Auftritte zum Kreis der EM-Favoriten.

München | „Ja, ihr Kader wurde erneuert, aber sie sind immer noch ein starkes Team mit viel Körpereinsatz“, sagte der Franzose dem „Kicker“ (Montag). Weltmeister Frankreich ist am 15. Juni in der Münchner Allianz Arena Auftaktgegner der deutschen Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Weitere Gegner in der Gruppe F sind Titelverteidiger Portugal und ...

