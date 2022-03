Fußball-Nationalmannschaft : Flicks Start ohne Papa Kimmich - WM-Appell an die Spieler

Die Nationalmannschaft erwacht aus dem Winterschlaf. Acht Monate bleiben Hansi Flick bis zum WM-Anpfiff in Katar. Viel Zeit ist das nicht - und der Start ins Turnierjahr beginnt mit Personalproblemen.

Oliver Bierhoff eilte mit einem Rucksack in ein Meeting, Hansi Flick wartete sehnsüchtig auf die Nationalspieler. Im Teamhotel vor den Toren Frankfurts hatte der frühzeitig angereiste Fußball-Bundestrainer über das Wochenende intensiv vorgearbeitet für den Start ins WM-Jahr mit dem eher lockeren Warm-up gegen Israel am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.