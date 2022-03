Nationalmannschaft : Flick mag „nicht tiefstapeln“: WM-Titel das große Ziel

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat knapp drei Wochen vor dem ersten Länderspiel der Nationalmannschaft in 2022 das größtmögliche Ziel für das WM-Jahr ausgerufen.

„Es ist schön, wie die Spieler mitziehen, wie alle die Vorgaben gut umsetzen. Man spürt da eine Aufbruchstimmung. Jeder will dabei sein in Katar. Jeder möchte Weltmeister werden. Das ist unser großes Ziel. Da stapeln wir jetzt auch nicht tief“, sagte Flick in der ARD-„Sportschau“. „Wir wollen versuchen, dass wir unsere Leistung im Spiel immer bringen“,...

