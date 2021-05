Bundesliga : Flick begießt Abschiedstitel - Bayern „wahre Nummer 1“

So einen Meister-Tag haben die Bayern auch noch nicht erlebt. Sie jubeln schon vor dem 6:0 gegen Gladbach in der Kabine. Der Trainer krönt für sich „zwei tolle Jahre“. Lewandowski kratzt am Tor-Rekord.

München | Hansi Flick stieß in seiner Trainer-Kabine mit Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Champagner auf seinen Abschiedstitel beim FC Bayern an. Die Feierlichkeiten des Münchner Meister-Ensembles um den mal wieder herausragenden Weltfußballer Robert Lewandowski konnten nach der berauschenden 6:0 (4:0)-Torgala gegen Borussia Mönchengladbach angesichts...

