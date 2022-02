Fussball : Fischer warnt vor St. Pauli: „Aufgabe ist schwer genug“

Union Berlins Coach Urs Fischer hat vor dem Duell im DFB-Pokal mit dem FC St. Pauli vor verfrühten Endspielträumen gewarnt. „Es ist ein Viertelfinale. Um am Schluss im Finale zu stehen, musst du das Viertelfinale überstehen und dann das Halbfinale. Die Aufgabe ist schwer genug. Da gilt es, den Fokus hinzubekommen“, sagte der Schweizer bei der Pressekonferenz am Montag in der deutschen Hauptstadt.

Die Eisernen peilen am Dienstag (20.45 Uhr/ARD/Sky) im heimischen Stadion an der Alten Försterei gegen den Fußball-Zweitligisten aus Hamburg vor 10 000 Zuschauern ihre erste Qualifikation für das Halbfinale im Cup-Wettbewerb seit 21 Jahren an. Damals unterlag Union erst im Finale dem FC Schalke 04 (0:2). Am Samstag hatten die Berliner nach zuvor drei N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.