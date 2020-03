Fußball-Klassiker : FIFA stellt Video-Archiv zur Verfügung

Der Weltverband FIFA hat angesichts der fußballfreien Zeit wegen der Coronavirus-Pandemie eine neue Kampagne gestartet und öffnet Teile seines Video-Archivs mit Klassikern der WM-Geschichte. M

von dpa

20. März 2020, 12:55 Uhr

an wolle «den Fußball in die Häuser der Menschen bringen», teilte die FIFA. Bei der Aktion #WorldCupAtHome werden vom 21. März an «erstmals vollständige Aufzeichnungen von mehr als 30 unvergesslichen Spielen» in der Historie der Weltmeisterschaften von Männern und Frauen auf der Internetseite www.fifa.com , dem You-Tube-Kanal der FIFA und auf Weibo in China zugänglich gemacht, hieß es in der Mitteilung. Zudem würden Dokumentationen und Interviews mit Spielern und Trainern als Ergänzung bereitgestellt.