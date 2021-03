Nationalmannschaft : FIFA erteilt Genehmigung: Musiala darf für DFB auflaufen

Bayern-Profi Jamal Musiala darf nun auch offiziell für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielen.

Zürich | Der Weltverband FIFA erteilte die formale Genehmigung dafür, dass der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler von England nach Deutschland wechseln darf. Bundestrainer Joachim Löw will Musiala noch vor der Europameisterschaft in diesem Sommer erstmals für die WM-Qualifikationsspiele Ende März nominieren. Musiala hatte im Februar erklärt, dass er in Zuku...

