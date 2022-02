Fussball : FC St. Pauli muss Ohlsson ersetzen: Schultz warnt

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt auf Sebastian Ohlsson verzichten. „Er hat sich im Training am Knie verletzt“, berichtete Trainer Timo Schultz am Donnerstag über den 28 Jahre alten Rechtsverteidiger. „Es sieht nicht gut aus. Er wird uns am Wochenende und auch in der bevorstehenden englischen Woche definitiv nicht zur Verfügung stehen.“

Die Hamburger haben einen engen Zeitplan. Denn nach dem Spiel am Samstag steht bereits am Dienstagabend mit dem Pokal-Viertelfinale beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin das nächste Spiel an. Der FC St. Pauli steht in der 2. Bundesliga auf dem vierten Tabellenplatz, hat mit 41 Zählern allerdings genauso viele Punkte auf dem Konto wie der Zweite Hambur...

