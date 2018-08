Lübzer Pils Cup : FC Hansa Rostock bei Warnow Papendorf

Cup-Verteidiger Hansa Rostock muss in der zweiten Runde des Landespokals beim Verein aus der Landesklasse antreten.

von svz.de

21. August 2018, 20:01 Uhr

Im Lostopf waren die Gewinner der 48 Begegnungen der 1. Runde plus die 16 Mannschaften mit einem Freilos: Am Dienstagabend wurde im „Olymp“, dem Top-Tagungsraum des Rostocker Hotels Sportforum, die 2. Runde im Fußball-Landespokalwettbewerb um den Lübzer Pils Cup ausgelost. Der Titelverteidiger FC Hansa, der zum Auftakt aussetzte, zudem im höherwertigen DFB-Pokal gefordert war, wurde als 35. von 64 Mannschaften gezogen – und trifft auf die SG Warnow Papendorf aus der Landesklasse III.

„Egal wie der Gegner heißt, wir müssen alle Spiele ernst nehmen. Aber klar, es ist eine Pflichtaufgabe für uns und wenn wir wieder so ein Erlebnis wie zuletzt im DFB-Pokal gegen Stuttgart (2:0 – d. Red.) haben wollen, müssen wir im Landespokal konzentriert sein“, so FCH-Coach Pavel Dotchev. Freude gab es auf der Gegenseite: SG-Trainer Tom Wilhelm verfolgte mit seiner Mannschaft die Auslosung: „Wir haben gejubelt über das Los.“ Fraglich ist, ob das Match auf dem Platz in Papendorf ausgetragen werden kann. Dies soll heute bei der Vorstandssitzung besprochen werden. Bis Sonntag können die Vereine um eine Spielverlegung bitten.

Als Glücksfee stand Kristin Schmidt, stellvertretende Verkaufsleiterin vom Hotel Sportforum, dem Staffelleiter des Landesfußballverbandes MV, Peter Dluzewski, zur Seite. Der Regelspieltag für die 2. Runde ist das Wochenende des 8./9. September. Der Termin für das Landespokalfinale 2019 steht übrigens bereits fest: 25. Mai.

Zu einem Verbandsliga-Schlager zweier Platznachbarn kommt es zwischen dem FC Förderkader und dem Rostocker FC – die Gäste können zu Fuß zu diesem Auswärtsspiel gehen.

Weitere Ansetzungen (Auszug):

SV 1950 Barth – PSV Rostock,

FSV Bentwisch – TSG Neustrelitz,

SV Warnemünde – Greifswalder FC,

TSV Einheit Tessin – FSV Garz 1947,

SV Hafen Rostock – TSV Bützow,

FSV Kritzmow – TSV Empor Zarrentin,

Sievershäger SV – HSG Uni Greifswald,

SC Parchim – SV Pastow,

MSV Groß Miltzow – Güstrower SC 09,

Doberaner FC – 1. FC Neubrandenburg 04,

SV Warsow – FSV Kühlungsbornmabo