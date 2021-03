Bundesliga : FC Bayern weiter ohne Pavard - Flick warnt vor BVB

Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund ohne Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard.

München | Nach seiner überstandenen Coronavirus-Infektion soll der Außenverteidiger erst in der kommenden Woche wieder komplett integriert werden. „Nach so einer Erkrankung ist es immer wichtig, dass man einen gewissen Fahrplan hat“, sagte Trainer Hansi Flick am Tag vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der 24-jährige Pavard ist seit Mittwoch wieder im Trai...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.