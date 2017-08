Neuzugang aus China : FC Barcelona verpflichtet Brasilianer Paulinho aus China

vergrößern 1 von 1 Foto: Natacha Pisarenko 1 von 1

Für den 29 Jahre alten Mittelfeldspieler zahlt Barcelona 40 Millionen Euro an den chinesischen Verein. Zur Laufzeit des Vertrages machte der spanische Pokalsieger keine Angaben. Sein Kontrakt beinhaltet eine Ausstiegsklausel von 120 Millionen Euro.

Paulinho, der in den vergangenen beiden Jahre in China spielte, soll am Donnerstag nach dem Medizincheck vorgestellt werden.

Mitteilung FC Barcelona (engl.)

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 14:09 Uhr