Primera Division : FC Barcelona in spanischer Liga weiter klar vorn

Die Katalanen mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen gewannen allerdings auch dank einer krassen Fehlentscheidung daheim 2:0 (1:0) gegen den FC Málaga. Damit hat Barcelona weiterhin vier Punkte Vorsprung auf den FC Valencia, der zuvor den FC Sevilla 4:0 (1:0) schlug. Real Madrid kann am Sonntag seinen Rückstand höchstens auf fünf Punkte verkürzen.

Barcelona ging bereits in der zweiten Minute durch Gerard Deulofeu in Führung, allerdings war der Ball vor der Hereingabe von Lucas Digne deutlich im Aus. Für die Entscheidung sorgte Andrés Iniesta mit einem abgefälschten Schuss in der 56. Minute.