OP am Sprunggelenk : FC Augsburg mehrere Wochen ohne verletzten Iago

Der FC Augsburg muss in den nächsten Wochen ohne Linksverteidiger Iago auskommen.

Augsburg | Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat sich der Brasilianer beim 1:3 gegen Borussia Dortmund vor mehr als einer Woche am rechten Sprunggelenk verletzt. Der 23-Jährige musste in der Partie ausgewechselt werden und wurde nun am Montagabend operier...

