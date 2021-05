Serie A : Fall des toten AC-Florenz-Profis Astori: Arzt verurteilt

Im Fall um den 2018 gestorbenen Kapitän des italienischen Erstliga-Clubs AC Florenz, Davide Astori, ist ein Arzt zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Udine | Das bestätigte sein Anwalt nach dem Prozesstermin auf Nachfrage. Der Anwalt kündigte an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. Astori war damals in seinem Hotelzimmer in der Stadt Udine im Nordosten Italiens tot aufgefunden worden. Einem Obduktionsbericht zufolge starb er im Alter von 31 Jahren an einem Herzstillstand. Der Arzt wurde wegen ...

