Will auf Stammplatz zurück : Ex-Mainzer Karius will sich in Liverpool durchsetzen

«Bei einem Club wie Liverpool will ich mich unbedingt durchsetzen und hier über Jahre im Tor stehen», sagte der 24-Jährige der «Bild am Sonntag». Am Samstag gewann der frühere Junioren-Nationalkeeper mit dem FC Liverpool die Asia Trophy der Premier League. Die «Reds» bezwangen im Finale in Hongkong den Ligakonkurrenten Leicester City mit 2:1. Karius stand in der Startelf.

An eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga habe er nicht gedacht, sagte Karius. Er war vor einem Jahr von FSV Mainz 05 in die Premier League nach England gewechselt, musste dort in der vorigen Saison den Platz in der Stamm-Elf aber an den Belgier Simon Mignolet abtreten.

«Ich hätte es mir persönlich schon ein Stück weit positiver erhofft», räumte er ein. In der neuen Saison wolle er den Stammplatz zurückerobern. Dabei setze er auch auf das Vertrauen von Trainer Jürgen Klopp, der wie Karius ein Ex-Mainzer ist. «Ich glaube, überzeugt von mir ist er schon, sonst hätte er mich nicht geholt», sagte der Keeper.

23.Jul.2017