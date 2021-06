Premier League : Ex-Benfica-Coach Lage wird neuer Trainer von Wolverhampton

Bruno Lage, der frühere Meistercoach des portugiesischen Fußballclubs Benfica Lissabon, wird neuer Trainer der Wolverhampton Wanderers.

Wolverhampton | Wie die Wolves mitteilten, ersetzt der 45 Jahre alte Portugiese den bisherigen Trainer Nuno Espirito Santo, der das Team nach vier Jahren verlassen musste, nachdem am Ende der Saison in der englischen Premier League nur der 13. Platz erreicht wurde. Lage ist in England kein Unbekannter, er arbeitete zuvor schon einige Jahre als Assistenztrainer bei...

