Auslosung : Europa League: Brisantes Los für RB Leipzig

RB Leipzig hat für das Achtelfinale der Europa League das brisanteste Los gezogen: Spartak Moskau wird sein Heimspiel auf neutralem Boden austragen müssen.

Inmitten der Krise um Russlands Einmarsch in die Ukraine muss RB Leipzig im Achtelfinale der Europa League gegen Spartak Moskau spielen. Der deutsche Fußball-Vizemeister trifft damit auf den ehemaligen Club von Trainer Domenico Tedesco. Das ergab die Auslosung am Sitz der Europäischen Fußball-Union am Freitag in Nyon. Das Hinspiel wird am 10. März in L...

