Fussball : „Erwachsene“ Leistung: BVB spricht nicht über Meisterrennen

Eine Woche nach der Pleite gegen Leverkusen gelingt dem BVB die Wiedergutmachung. Gegen Union spielt die Mannschaft effizient und stabil. Doch statt über ein immer noch recht theoretisches Titelrennen zu reden, schaut man auf die nächste Aufgabe in Europa.

Bei einem Thema winken sie bei Borussia Dortmund nur ab: Wie es denn nach dem souveränen 3:0-Erfolg beim 1. FC Union Berlin und dem Ausrutscher der Bayern in Bochum um das Titelrennen stehe? „Ich hatte eigentlich gedacht, ich kriege die Frage gar nicht gestellt“, sagte Trainer Marco Rose am Sonntagabend in Berlin. „Jetzt kriege ich sie zum dritten Mal ...

