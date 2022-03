2. Liga : Erst Eckentor, dann Eigentor: Sandhausen schlägt Hannover

Dank unfreiwilliger Mithilfe von Hannover 96 hat der SV Sandhausen den nächsten Schritt zum Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht.

Die abstiegsbedrohten Badener bezwangen die Niedersachsen mit 3:1 (2:1) und blieben im sechsten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen. In der Tabelle rückte Sandhausen bis auf zwei Punkte an die Gäste heran, die als Zwölfter ebenfalls noch lange nicht gerettet sind. Bei den Toren des SVS sahen Hannovers Deckung alles andere als gut aus. Außenverteidiger C...

